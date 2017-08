PSA surprenda Opel

General Motors venda Opel al concern franzos PSA. Cun quai daventa PSA il segund grond concern d’autos da l’Europa suenter Volkswagen.

Il producent dad autos Opel tutga uss uffizialmain al concern franzos PSA. Ils contracts cun il vendider General Motors sajan suttascrits. Quai ha communitgà Opel il mardi a Rüsselsheim. Grazia a questa surpigliada daventa PSA il segund grond concern d’autos da l’Europa suenter Volkswagen. Quai cun ina quota da participaziun al martgà da 17%.

Tar il concern PSA tutgan er las marcas da Peugeot, Citroën e DS Automobiles. La marca Opel era dapi l’onn 1929 part dal concern american General Motors. Dapi l’onn 1999 ha Opel ensemen cun la marca partenaria britannica Vauxhall betg pli savì far in gudogn operativ. Tenor il schef da PSA, Carlos Tavares dovri perquai uss ina sanaziun da l’interpresa Opel. Il plan per la sanaziun duai vegnir fatg entaifer ils proxims 100 dis dal nov schef d’Opel, Michael Lohscheller. Previs è che l’interpresa fetschia a partir da l’onn 2020 puspè in gudogn.

RR novitads 12:00