Exteriur - Puigdemont organisescha nov moviment separatistic

L'anteriur president regiunal da la Catalugna Carles Puigdemont e ses successur Quim Torra han fundà in nov moviment separatistic. Il moviment sa numna «Crida Nacional per la República» per rumantsch: «Clom naziunal per la republica» – rapportan medias spagnolas.