Quatter dals tschintg militars ch'hajan occupà il radio statal en la chapitala sajan vegnids arrestads. Il tschintgavel saja fugì. Quai ha annunzià in pledader da la regenza envers l'agentura da novitads AFP. 300 persunas eran sa rimnadas avant la chasa dal radio statal per sustegnair il putsch. Forzas da segirezza avevan duvrà gas lacrimogen per stgatschar quels.

Emprova da putsch

Ordavant avevan ils militars annunzià ch'in cussegl da restauraziun naziunal surpiglia las fatschentas dal stadi. Durant ch'ils militars avevan occupà il radio statal hajan ins pudì udir sajets enturn il bajetg. Plinavant hajan panzers bloccà la via, quai tenor in reporter da l'agentura da novitads Reuters.

Bass pretschs d'ieli han chaschunà ina crisa economica en il pajais en l'Africa dal Vest. Malgrà grondas reservas d'ieli viva la maioritad da la populaziun en paupradad.

Famiglia Bongo dapi 50 onns a la testa

Il pajais a la costa da l'Atlantic vegn regì dapi 50 onns da la famiglia Bongo. Il president Ali Bongo na sa chatta actualmain betg en il pajais. El è en il Maroc per laschar tractar da medis suenter ch'el ha gì in culp.

