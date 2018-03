Quatter Oscars per «Shape of Water»

«The Shape of Water» gudogna a Hollywood la trofea sco meglier film e per la meglra reschia. Latiers vegnan premis per la musica da film e per il design.

Undrada sco meglra actura vegn Frances McDormand per sia rolla en il film «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri». Per l'actura da 60 onns è quai il segund Oscar. L'Oscar per il meglier actur principal va a Gary Oldman per la rolla da Winston Churchill en il drama «Darkest Hour».

Per ina surpresa ha il moderatur dals Oscars, Jimmy Kimmel, procurà. Ensemen cun stars sco Mark Hamill ed Emily Blunt ha el purtà snacks e hotdogs en in kino datiers, nua ch'ils aspectaturs eran gist vi da mirar la ceremonia dals Oscars.

