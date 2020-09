Ils onns 2016 e 2017, l'onn da sia introducziun en uffizi, haja el pajà sulet 750 dollars taglia sin las entradas. La gasetta scriva ch'i saja gartegià a Trump da minimar il quint da taglia cun far valaivel perditas massivas da sias interpresas. Sco la New York Times scriva, haja ella survegnì access a datas da taglia da Trump e da tschients firmas da sia gruppa d'interpresas. Las datas giajan enavos radund 20 onns.

Ad ina conferenza da pressa en la Chas'alva ha Trump numnà il rapport: «totalas fake news». Plinavant ha Trump declerà ch'el haja pajà ina massa taglia, er al stadi federativ da New York. Quel pretendia blera taglia. El vegnia a publitgar sias datas, cura che la controlla da sia contabilitad che cuzza gia onns, saja serrada giu entras l'autoritad fiscala IRS.

Entant ha la IRS fatg cler ch'ina controlla da las datas da taglia n'impedeschia betg da far public las datas.

Trump sto pajar daivets

La New York Times mussa in rapport cun bleras cifras precisas e pudess uschia er rinforzar il squitsch politic sin Trump, da publitgar las datas. En las datas saja er da vesair che Trump persunalmain stoppia star bun per daivets da 421 milliuns dollars, da quels sajan passa 300 milliuns da pajar durant ils proxims quatter onns.

Problem d'image per Trump

La publicaziun da las datas entras la New York Times munta per Donald Trump er in problem d'image. El sa preschenta dapi onns sco um da fatschenta che ha success ed è inschignus. Fin uss n'ha la renfatscha ch'el paja pauca taglia betg fatg donn ad el. Cura che sia adversaria da l'ultim cumbat electoral, Hillary Clinton, ha fatg attent sin ses pajaments da taglia bass, ha el declerà che quai mussia ch'el saja «smart». Las cifras en la gasetta mussan dentant perditas che n'han betg da far insatge cun minimar taglias mabain cun ina schleta administraziun da daners.