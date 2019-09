Tenor l’Organisaziun mundiala da la sanadad WHO moran ad onn radund 800’000 persunas entras suicidi. Quai munta che mintga 40 secundas fa in carstgaun sin quest mund suicidi.

Il suicidi tutga tar in dals pli frequents geners da morts sin quest mund. Bain saja il dumber da posts da prevenziun creschì ils ultims onns sin l’entir mund, uschia la WHO, en blers pajais na dettia dentant anc adina memia paucs u nagins posts adattads. Ord quest motiv pretenda l'organisaziun uss dapli mesiras da prevenziun da tut ils stadis sin quest mund. Tranter auter duai l’access a meds chemics vegnir engrevgià. Plinavant stoppian ins far dapli per cumbatter il stress tar giuvenils ed identifitgar meglier persunas periclitadas.

Blers posts en Svizra

En Svizra èn tenor las ultimas cifras da l'Uffizi federal da statistica mortas 1016 persunas entras suicidi. Da quels eran 759 umens e 257 dunnas. Ils pli blers che han prendì la vita eran tranter 50 e 59 onns (219 persunas: 172 umens e 47 dunnas). La Svizra dispona da blers posts da prevenziun, quels na communitgeschan dentant betg avunda in cun l'auter.

Quest tema ha era fatschentà la giuventetgna en Surselva. La Giuventetgna Cadi aveva organisà ina discussiun da podium davart il suicidi tar giuvenils.

