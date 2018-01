Raziuns d'aua a Kapstadt

A Kapstadt, la metropola turistica en l'Africa dal Sid, teman ins in stop d'aua pervia d'ina sitgira desastrusa. L'aua vegn uss raziunada.

Il pli impurtant en curt

Pervia d'ina sitgira desastrusa teman ins in stop d'aua a Kapstadt

Cun l'entschatta dil 2018 han ins sminuì il diever lubì d'aua sin 87 liters per persuna

Sche il spievel d'aua en ils lais da serra sbassà sin pli pac che 12% serra la citad las spinas

Sursiglir cuntegn supplementar 25 liters aua per di Quai è la summa minimala che la Organisaziun mundiala da la sanadad (OMS) cusseglia per pudair mantegnair la sanadad e la igiena.

Sche na vegn betg bainbaud da plover ins vegn la fin d'avrigl a cuntanscher «l'ura nulla» a Kapstadt. Ils radund 4,5 milliuns abitants stuessan lura retrair lur aua en 200 puncts da repartiziun sut la controlla dal militar e da la polizia. Per persuna dessi lura 25 liters aua per di – quai en ina da las citads las pli sviluppadas da l'Africa.

87 liters per di

«Nus empruvain tut per evitar l'ura nulla», uschia la Burgamestra Patricia de Lille. La citad ha gia lantschà mesiras concretas. Uschia na dastgan ils bogns da la citad turistica gia daditg betg pli esser emplenids, ils ierts na dastgan betg vegnir bagnads ed ils autos betg lavads. Cun l'entschatta da l'onn han ins er sminuì il diever d'aua lubì da 20'000 sin 10'500 liters per chasada. Chasadas cun pli che quatter persunas pon inoltrar ina dumonda speziala. 87 liters per di ston damai tanscher per baiver, lavar, cuschinar, nettegiar e per la derschentada da la tualetta.

Gia dapi mais vala la citad ch'attira mintg'onn radund 5 milliuns turists sco territori da catastrofa. Ils lais da serra èn mo pli emplenids per in terz. Pli spert ch'il spievel da l'aua è pli bass che 13% smanatscha Lille da serrar las spinas.

