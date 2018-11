Cunquai reageschan ils rebels sin in appel da las Naziuns Unidas. Sche la coaliziun militara timunada da l'Arabia Saudita saja pronta per la pasch, sajan er els da la partida, ha communitgà il manader dal comité da revoluziun via Twitter. L’interrupziun da las attatgas saja in act da buna voluntad. Ussa n’hajan ils inimis pli naginas stgisas per betg manar discurs da pasch e per cuntinuar ad occupar il Jemen, uschia Mohammed al-Huthi.

La pli greva crisa umanitara dal temp dad oz

En il Jemen cumbatta la regenza, ch'è fugida en l'exil pervi dals rebels da Huthi, che vegnan sustegnids da l'Iran. Tras la guerra civila èn gia mortas millis da persunas. Las Naziuns Unidas discurran da la pli greva crisa umanitara dal preschent.

RR novitads 6:00