La Gronda Britannia fiss pronta da desister per in temp transitoric da dazis sin imports per blera rauba. In ulteriur scenari fiss da spustar il termin dal Brexit.

La regenza da la Gronda Britannia sa prepara dad eventualmain sortir senza cunvegna or da l'UE. Per ch’ins possia er en il futur martgadar cun rauba, malgrà ils novs cunfins, desistess la Gronda Britannia da dazis sin imports. Quai ha la regenza annunzià la mesemna avantmezdi.

Be sin paucs products sco charn u latg, stuessan er vinavant vegnir pajads dazis. Ulteriurs imports fissan libers. Tals plans valessan per il cas che la Gronda Britannia sortiss ils 29 da mars senza cunvegna da l'UE. Las mesiras valessan be per in temp transitoric fin tar ina regulaziun definitiva.

Davart in tal scenari votescha il parlament la mesemna saira. I vegn dentant spetgà ch'ina maioritad dals deputads s'exprima cunter ina sortida dal Brexit senza cunvegna. Per quest cas è planisà da decider gievgia davart ina dumonda da spustar il termin dal Brexit. Decidessan ils parlamentaris uschia, stuess però er anc l'UE esser d'accord.

RR novitads 11:00