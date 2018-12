Tenor medias franzosas vul il primminister franzos Édouard Philippe far in nov pachet da mesiras ed uschia far in pass vers ils «Gilets Jaunes». Glindesdi saira hajan il president franzos Emmanuel Macron e la regenza gì discurs da crisa en quel senn. Uschia vul la regenza garantir che la fasa da discurs previsa per ils proximas 3 mais passia organisadamain. Perquai ha il president Macron spustà ina visita a Belgrad.

Moviment cun differenzas internas

Curt avant quai avevan represchentants dal moviment stritgà in termin per discurs cun il primminister Édouard Philippe. Vers l'agentura da novitads franzosa AFP avevani argumentà quai cun raschuns da segirtad. Commembers fundamentlistics hajan smanatschà vers represchentants che vulan s'inscuntrar cun la regenza, hai gì num.

2 emnas da cravals

Dapi 2 emnas cloman ils «Gilets Jaunes» adina puspè a protestas – quai surtut cunter pretschs da carburant auts, cunter taglias autas e cunter ils custs da viver auts. La fin d'emna èn las protestas escaladas a Paris – fin a cumbats cun la polizia.

Entant ha il moviment clamà ad ulteriuras protestas questa sonda.

RR novitads 06:00