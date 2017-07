Regenza polanaisa vul defender refurma dispitaivla

Malgrà ch'il president polanais Andrzej Duda ha annunzià ses veto cunter parts da la refurma da giustia, vul la regenza defender sia refurma dispitaivla. Quai ha declerà la prim-ministra Beata Szydlo da la partida naziunal-conservativa.

La primministra da la Pologna, Beata Szydlo vul defender la refurma da giustia dispitaivla. La giustia funcziunia mal. La regenza duai survegnir uschia dapli influenza sin la giustia. Il president polanais, Andrzej Duda haja be retardà las lavurs per la refurma cun ses veto. La refurma saja vegnida empermessa als electurs e saja necessaria.

Curellas che la pausa da stad dal parlament, che dura fin settember, vegnia scursanida pervi dal veto, èn vegnidas dementidas. «Nus spetgain ussa ruassaivlamain sin las propostas dal president Andrzej Duda», vegn cità in politicher da la partida PiS da l'agentura PAP.

Duda valeva sco aderent da la refurma

Sursiglir cuntegn supplementar Refurma da giustia Cun la refurma da giustia da la PiS survegniss il parlament la controlla sur la dretgira suprema. Quai è vegnì crititgà fermamain da l'UE. Lezza ha era smanatschà da pigliar davent il dretg da vuschar a la Pologna en il cussegl da l'UE.

Duda, che deriva sezs da la partida PiS, vala en sasez sco sustegnider da la refurma. Surprendentamain ha Duda dentant annunzià da far diever da ses dretg da veto per franar la refurma. Uschia ha el reagì sin smanatschas da sancziuns davart da Brüssel e sin protestas da millis persunas.

La refurma sto ussa vegnir surlavurada. Ins saja pront per in dialog, ha ditg Szydlo. Ella crititgescha dentant era fermamain ils adversaris da la refurma. Els sustegnian uschia in sistem malgist.

Experts eran s'exprimì cun quitads davart la refurma da la PiS. Els han dà da ponderar ch'ella cuntraditgia a la Constituziun. Cun ses veto era Duda sa mess cunter la regenza naziunal-conservativa. A la televisiun ha el annunzià da preschentar en curt agens sbozs da refurma che sajan confurms a la constituziun.

