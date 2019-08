Via libra per coaliziun da Cinque Stelle e Partito Democratico

En l'Uniun europeica pudess la nova coaliziun cun ils socialdemocrats dal Partito Democratico ch'èn pro UE, procurar per levgiament. Cun ina tala coaliziun sa tschentass il populist Matteo Salvini numnadamain en l'opposiziun. El ha fin uss influenzà la politica sco minister da l'intern.

Conte stat dentant anc avant ina lunga via. Ils proxims dis sto el metter ensemen in cabinet che persvada omaduas chombras dal parlament. Quest process po cuzzar plirs dis ed ha intgins obstachels. Pir cura che quai è dumagnà, stat la nova coaliziun che impediss surtut Matteo Salvini. Salvini aveva visà l'entschatta d'avust la coaliziun tranter sia Lega ed il Movimento Cinque Stelle. Conte aveva sinaquai demissiunà.

Coaliziun tranter partenaris differents

Cinque Stelle sco era Partito Democratico èn dentant s'exprimids per Conte e ch'el duai survegnir il mandat per furmar ina nova regenza. Quai è er stà cundiziun per che la coaliziun tranter las duas partidas gartegia. Fin uss èn las duas partidas stadas adversarias.

«Nus charezzain l'Italia e nus essan da l'avis ch'i vala la paina da far quest experiment», ha ditg il schef dal Prtito Democratico, Nicola Zingaretti. El pretenda ina midada da curs en la politica d'Europa e da migraziun.

Betg cler è dentant sch'ina tala coaliziun gartegia era. Cinque Stelle aveva numnadamain sustegnì il curs ferm cunter migrants da Salvini. Ultra da quai datti er anc la dispita cun Brüssel pervi dal preventiv dal pajais.

