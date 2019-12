Sin l'entir mund èsi privlus dad esser schurnalist, er sch'il dumber da schurnalists mazzads è sa reducì quest onn. En pajais paschaivels supponids èsi per part uschè privlus sco en regiuns da guerra.

Passa la mesadad dals 49 schurnalists mazzadas quest onn èn vegnids per la vita en tschintg pajais: Siria, Mexico, Afganistan, Pakistan e Somalia. In pajais paschaivel sco il Mexico è per schurnalistas e schurnalists uschè malsegir sco la Siria nua ch'i dat il mument ina guerra civila. Cumpareglià cun l'onn 2018 cun 86 schurnalists mazzads è il dumber marcantamain pli bass quest onn.

400 schurnalists arrestads

Bunamain la mesadad dals 400 schurnalists arrestads sajan en praschun en la China, l'Egipta e l'Arabia Saudita, uschia scriva l'organisaziun «Reporters senza cunfins». Là hajan las regenzas augmentà il squitsch sin persunas da las medias. Vitiers vegn che bunamain la mesadad da tuttas schurnalistas e schurnalists sesan senza plant u senza sentenzia en praschun.

Fin l'entschatta december èn sin l'entir mund 57 schurnalists vegnids rappinads.

RTR novitads 06:00