Tut ils resultats n'èn anc betg enconuschents e cunquai manca era anc il dumber exact dals sezs per mintg partida. Cler è dentant ch'ils republicans han pers mandats en la chasa dals represchentants cumpareglià cun avant dus onns.

Quai munta ch'ils democrats han surpiglià la maioritad en la chombra gronda, che dumbra total 435 sezs e ch'ins po cumparegliar cun il Cussegl naziunal en Svizra.

Auter tar la chombra pitschna – il senat: Là pari sco sch'ils republicans vegnissan da defender lur maioritad e perfin gudagnar sezs.

«Nagin grond terratrembel»

Ils resultats na sajan nagina surpraisa e na saja era betg «la gronda unda blaua» per ils democrats. I saja normal ch'i dettia midadas suenter dus onns da la legislatura, valitescha il correspundent dad SRF Thomas von Grünigen ils resultats.

Donald Trump sut controlla

Ils democrats veglian controllar pli fitg la regenza da Donald Trump, ha annunzià la deputada Nancy Pelosi. Enfin uss avevan ils republicas la maioritad en omaduas chombras – uss dentant han ils democrats surpiglià la maioritad en la chasa dals represchentants e pon far grev la vita a Donald Trump, per exempel enten bloccar sia politica ubain cun novas inquisiziuns cunter el.

E malgrà ch'ils resultats definitivs n'èn anc betg enconuschents ha Donald Trump gia fatg in tweet: «In success grondius questa saira – grazia a tuts».

La pli giuvna deputada da l'istorgia

Las elecziuns intermediaras scrivan pliras istorgias: La democrata Alexandria Ocasio-Cortez è cun ses 29 onns la pli giuvna dunna ch'è insumma insacura vegnida elegida en la chasa dals represchentants.

En ils stadis Michigan e Minnesota èn vegnidas elegidas las emprimas dunnas muslimas en la chasa dals represchentants: Rashida Tlaib ed Ilhan Omar.

Ed ina premiera era en per Jared Polis: Il democrat è l'emprim guvernatur omosexual en ils Stadis Unids.

Marsha Blackburn scriva istorgia: En il stadi da Tennessee ha la republicana defendì il sez en il senat. Ella daventa uschia l'emprima dunna en il senat per il stadi conservativ.

Record da dunnas

Suenter las elecziuns dal congress american vegnan a seser tantas dunnas sco anc mai en la chasa da represchentants dals Stadis Unids. Tenor ina calculaziun da l'emettur CNN occupeschan 96 dunnas ils sezs. 65 dunnas han pudì defender lur mandat e 31 dunnas èn elegidas da nov. Tranter questas èn er elegidas las emprimas dunnas muslimas insumma en la chombra da represchentants.

Florida sco represchentant dal pajais

Il stadi da Florida vala sco represchentativ per l'entir pajais. En quai stadi federativ han dentant ils republicans gudagnà sezs en omaduas chombras. Tenor il correspundent dad SRF, Marcel Anderwerth po quai vegnir valità sco conferma per la politica da Trump.

Gist l'elecziun dal derschader dispitaivel Brett Kavanaugh haja probablamain laschà realisar blers republicans ch'i saja fitg impurtant dad avair la maioritad en il senat. Quel elegia numnadamain las persunas per il post da la dretgira suprema dals Stadis Unids, ch'è in uffizi per vita duranta.

