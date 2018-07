Il 2015 han 200 pajas empermess dad agir cunter la resistenza a l’antibiotica. Ussa èsi vegnì ora che be la mesadad da quests pajais han mantegnì lur empermischun da sviluppar in plan d’acziun entaifer 2 onns.

A questa conclusiun vegn in rapport da l’organisaziun da l’ONU per l’alimentaziun e l’agricultura. Tenor il rapport è la resistenza da l’antibiotica ina smanatscha seriusa per la sanadad da la glieud e per il svilup economic.

Las datas da l’UE mussian che 700'000 persunas moran mintg’onn pervi da la resistenza a l’antibiotica.

