Exteriur - Restanzas da punt a Genua vegnan stgarpadas giu

In mez onn suenter che la punt Morandi era sballunada ils 14 d'avust 2018 a Genua, han ussa cumenzà las lavurs per stgarpar giu las restanzas. Quai saja in pass impurtant cun ina gronda valur simbolica, ha ditg il burgamester da la citad taliana.