En l'Argentina sa derasa il coronavirus spert. La regenza ha perquai decidì in vast scumond da sortida. Fin ils 31 da mars na dastgia la populaziun betg pli bandunar lur chasas ed abitaziuns. Quai ha il president argentin Alberto Fernández communitgà. Sortir la chasa saja sulett lubì per cumprar mangiativas ed ir en apotecas. Plianavant sajan persunas che lavurian en secturs impurtants exclus dal scumond da sortir per ir a lavurar. La polizia vegnia a far patruglia sin las vias. L'Argentina a actualmain 128 cas confermads e fin uss èn 3 persunas mortas dal virus.

Era la California annunzia in scumond da sortir. Ils 40 milliuns abitants dal stadi federativ american dastgian be pli bandunar lur dachasa cun raschuns impurtantas, quai ha ditg il guvernatur Gavin Newsom. Vinavant a il guvernatur dumandà il president Donald Trump da trametter immediat in bastiment d'ospital en direcziun da Los Angeles.