Exteriur - Revoltas a Nantes

A Nantes en la Frantscha ha la polizia sajettà giu in um da 22 onns che ha empruvà da fugir d'ina controlla. El saja charrà cunter in policist ha ditg il directur da la polizia. Sinaquai haja in polizist sajettà e tuc el mortalmain.