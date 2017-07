Romero e Landau n’èn betg pli – Hollywood ha perdì duas legendas

L’inventader dals films da zombies George Romero (77) e l’actur Martin Landau (89) èn morts.

Il bap dals zombies: George Romero (77)

George Romero è vegnì legendar sco reschissur da films dad orrur e vala sco fundatur dal gener da films da zombies. Romero saja mort en la vegliadetgna da 77 onns pervi da cancer dal pulmun, ha communitgà ses manager.

In da ses films ils pli enconuschents è il classicher «Night of the Living Dead» dal 1968. Il film ha gì tschintg cuntinuaziuns.

Dapi 60 onns sin palc e set da film: L’actur Martin Landau (89)

L'actur da film american Martin Landau è mort en la vegliadetgna da 89 onns en in ospital a Los Angeles. Ina pledadra da l'actur ha confermà rapports da medias correspundents. El è mort pervi d'ina malsogna.

Martin Landau ha gì ina lunga carriera da film e televisiun ch'ha cumenzà l'entschatta dals onns 50. El ha giugà en films sco «Cleopatra» u «Der unsichtbare Dritte» da Alfred Hitchcock. Per sia rolla en il film «Ed Wood» ha Landau survegnì l'Oscar sco meglier actur secundar.

