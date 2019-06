Suenter 137 onns finalmain in permiss da construcziun

A Barcelona pon architects, inschigniers e lavurers suenter 137 onns finalmain lavurar vid la baselgia Sagrada Familia senza rumper la lescha. L'ovra da vita da l'architect Antonio Gaudí haja per l'emprima giada in permiss da construcziun uffizial, rapportan medias spagnolas. La societad da construcziun paja per quel 4,6 milliuns euros.

L'administraziun da la citad da la burgamestra da la sanestra, Ada Colau, aveva chattà or il 2015 ch'il pli renumà plazzal da la Spagna n'aveva nagin permiss uffizial. La baselgia catolica haja uss er da pajar sco tut ils auters e na giaudia nagins privilegis pli, vegn citada la planisadra da citad, Janet Sanz, en la gasetta «La Vanguardia».

Il permiss è valaivel fin il 2026, lura duai la Sagrada Familia esser construida a fin suenter 144 onns temp da construcziun.

