Per casualitad è ina catastrofa anc pli gronda vegnida impedida da l'amoc a Hamburg. L'um ch'ha sajettà enturn en in bajetg da las Perditgas da Jehova ha duvrà 9 magazins: pia sajettà passa 100 giadas. Sch'i n'avess betg gì casualmain in'unitad speziala da la polizia en la vischinanza, fissan anc dapli persunas mortas.

Bleras unfrendas

Quella saja stada al lieu mo 5 minutas suenter il clom d'urgenza ed haja pudì fugentar l'attentader. Tar l’incident en in bajetg dals Testimonis da Jehova èn otg persunas mortas ed otg persunas vegnidas blessadas. Tranter ils morts è tenor las infurmaziuns era in uffant betg naschì da set mais, ch’è vegnì tutgà en il corp da sia mamma.

L’um ch'ha sajettà la gievgia saira en in bajetg dals Testimons da Jehova è mort. Quai ha ditg il senatur da l’intern da Hamburg Andy Grote tar ina conferenza da medias il venderdi da mezdi.

In amoc da questa dimensiun – quai n’enconuschevan nus betg fin uss.

L’um che ha il pli probabel sajettà è in Tudestg da 35 onns, in anteriur commember da la plaiv dals Testimonis da Jehova da Hamburg. El haja bandunà la cuminanza avant in onn e mez da libra voluntad, dentant betg en pasch.

Il sajettim è stà la gievgia saira enturn las 9 en las localitads da la communitad dals Testimonis da Jehova, l'uschenumnada «sala dal reginavel». Quai en il quartier dad Alsterdorf en il nord da la citad da Hamburg. L’um n’era fin uss betg enconuschent sco extremist, hai num. El duai avair dumandà pli baud d’astgar purtar in’arma.