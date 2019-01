Ulrich Fichtner è quel che aveva scuvrì Relotius per il magazin, Geyer saja quel che haja engaschà el ferm ed haja manà el fin la fin, declera Klusmann. Omadus hajan fatg a mogna a Klusmann lur demissiun, sch'el chattia che quai fetschia basegn.

Jau chat ch'ins sto surpigliar responsabladad lura cura ch'ins ha insatge da renfatschar a sa sez.

Klusmann na vul dentant er betg laschar ir memia tgunsch il cas Relotius. Per far quai saja il cas memia grond e memia malsegir. Klusmann ha fixà cun Fichtner e Geyer ch'ils novs contracts vegnan mess a paus per il mument, almain fin che la cumissiun per l'examinaziun dal scandal ha serrà giu sia lavur.

Scandal Relotius

Il «Spiegel» aveva communitgà avant in'emna ch'il schurnalist premià da 33 onns, Claas Relotius aveva sfalsifitgà reportaschas a moda sistematica u per part er cumplet. El haja inventà figuras, citats u er fatgs u ch'el haja sfalsifitgà las biografias da protagonists reals. Dapi il 2011 ha Relotius scrit prest 60 texts ed ha er lavurà per autras medias.

