Schlià il parlament a Londra

En Gronda Britannia han las 649 parlamentarias e parlamentaris pers da mesanotg lur dretgs parlamentars. Quai bun in mais avant las elecziuns novas. Il suentermezdi vegn la primministra Theresa May spetgada da la regina Elisabeth II. en il Buckingham-Palast.

La regina na stoppia betg dar il consentiment per schliar il parlament, ma la primministra May vegnia ad infurmar la regina Elisabeth sur dal stan actual. Las elecziuns novas èn alura planisadas per ils 8 da zercladur. Il parlament aveva gia approvà quai avant bun duas emnas.

Pliras retratgas

Plirs deputads han gia annunzià da betg pli candidar. Tranter quels l’anteriur minister da finanzas George Osborne. El surpiglia il post sco schefredactur da la gasetta «Evening Standard». Era Douglas Carswell na vegn betg pli a candidar. El era gia extrads da sia partida Ukip ed era il sulet represchentant da Ukip en il parlament.

RR novitads 08:00