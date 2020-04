Spagna fa in pass en direcziun normalitad

A partir dad glindesdi Pasca dastgan Spagnolas e Spagnols puspè turnar a la lavur. En Spagna n’è glindesdi da Pasca nagin firà. Dapi duas emnas dastgava be pli tgi ir a lavurar, che lavura en ina branscha indispensabla. Quella restricziun vegn abolida.

Scumond da sortir resta

Il scumond da sortir resta però anc almain enfin ils 25 d’avrigl. Privat dastgan ins vinavant sulet ir ord chasa per far cumissiuns u per auters cas spezials. Ultimamain han ins dumbrà en Spagna 4’200 cas novs. Quai è cun 2,6% ina bassa rata da creschientscha.

Stadis Unids vulan schluccar mesiras pass per pass

En parts dals Stadis Unids pudessan las mesiras cunter la derasaziun dal coronavirus vegnir schluccadas a partir dal matg. Quai ha annunzià l’expert d’epidemia e cussegliader da Donald Trump Anthony Fauci envers l’emettur CNN. Ins veglia schluccar pass per pass las mesiras. Quai dentant be là, nua ch’ins possia persequitar enavos la via da derasaziun, uschia Fauci vinavant.

En ils Stadis Unids datti fin glindesdi Pasca 558'000 cas da corona confermads. Radund 22'000 persunas en mortas en consequenza dal virus. I dat però er stadis federativs en il vest dal pajais ch’èn fin uss strusch pertutgads da la pandemia.