Schulz preschenta ses plans per il futur da la Germania

Diesch emans avant las elecziuns preschenta Martin Schulz ils plans per il futur da la Germania. Sco prioritads ha Schulz definì las investiziuns statalas, dapli giustia e dapli Uniun europeica.

« Jau vi esser in chancelier che prenda a maun ils problems. » Martin Schulz

I dovria in minimum d’investiziuns per mantegnair la substanza dal pajais e per preparar quel per il futur, ha ditg Schulz. Cun ses program spera il candidat da l’SPD da far bun il retard dals socialdemocrats en vista a las elecziuns dal parlament tudestg.

Plinavant vuless el svelt pussibel crear in portal digital per la Germania. El veglia ch'il stadi giaja online e quai 24 uras a di, set dis ad emna. E quai project na duai betg vegnir realisdas insacura main entaifer ils proxims tschintg onns.

Las elecziuns dal Bundestag èn ils 24 da settember.

