La scheffa da la regenza da la Scozia Nicola Sturgeon vul far in segund referendum davart l'independenza da la Scozia. Il sistem da regenza a Londra na servia betg a l'interess da ses pajais.

Ils Scots duain pudair eleger tranter il Brexit ed in avegnir sco naziun independenta europeica. Quai duess anc capitar avant las elecziun parlamentaras l'onn 2021. La basa legala vuless Nicola Sturgeon instradar.

Per far in referendum d'independenza dovri dentant il consentiment da la regenza a Londra. La primministra Theresa May ha schon pliras giadas fatg cler, ch'ella na veglia nagina votaziun dal pievel en Scozia. Vi da quella tenuta na s'haja nagut midà – uschè in pledader da la regenza.

D'in emprim referendum davart l'independenza da la Scozia il 2014 avevan 55% ditg NA. Tar la votaziun dal Brexit han dentant 62% dals Scots vuschà da restar en l'Uniun europeica.

RR novitads 17:00