Sco raschun per la perdita numna il rapport tranter auter il fallà temp e la fallada metoda da racolta, cundiziuns climaticas difficilas, sbagls tar la conservaziun e metodas da transport manglusas.

Da far frunt al sfarlattim da victualias na saja betg uschè simpel e savens in act equilibristic, scriva l’ONU. D’ina vart sappia ina conservaziun tar temperaturas bassas ed in meglier pachetadi gidar, da l’autra vart chaschunia gist quai in pli aut consum d’energia e dapli rument da plastic. I stoppia perquai vegnir investì dapli en la perscrutaziun da nov material da pachetadi, pretenda l’ONU. Da reducir la perdita da victualias sappia numnadamain reducir il sbuf da CO2 e promover la productivitad ed uschia er la creschientscha da l’economia.

RR novitads 17:00