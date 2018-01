Suenter trais dis tractativas ed in cumpromiss tranter republicans e democrats ha il congress american approvà da finir la bloccada da la regenza, il «shutdown». Il president american Donald Trump ha signà il pachet da leschas che cuntegna era in budget provisoric.

L'administraziun americana po ussa puspè funcziunar normal. Il pachet preveda per l'ina las finanzas necessarias per la regenza fin ils 8 da favrer e per l'autra er da cuntinuar cun in program en favur da la sanadad d'uffants, che duai cuzzar plirs onns.

«Democrats èn vegnids raschunaivels»

Avant avevan tant il senat sco er la chasa dals represchentants approvà da finir la bloccada da la regenza, il «Shutdown». En ina posiziun da Trump vegn declerà, ch'el saja cuntents ch'ils democrats sajan vegnids raschunaivels. Ils democrats avevan inculpà Trump durant la dispita ch'el mida mintga di posiziun quai che pertutgia il dretg d'immigraziun, in punct central da las tractativas da budget.

Cun la fin dal shutdown american èsi era cler che Donald Trump vegn definitivamain al WEF a Tavau.

