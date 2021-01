Tar nus da las 14:00 uras ha l'onn nov cuntanschì l'Australia. Sin l'entir mund festiveschan ils umans la midada da l'onn sut circumstanzas da corona.

Samoa e Kiribati han gia beneventà l'onn nov

Il pli fitg en l'ost dal mund ha gia cumenzà l'onn 2021. Sco emprims han las abitantas ed ils abitants da las inslas Samoa e Kiribati beneventà l'onn nov, a las 11 temp da l'Europa centrala. Fieus artifizials èn scumandads ed er turists na dastgan il mument betg visitar las inslas en il Pacific dal Sid pervi da la pandemia. Sin Kiribati n'hai fin uss dà nagins cas da corona, Samoa ha gì l'emprim cas il november.

Sidney beneventa l'onn nov cun in fieu artifizial

Maletg 1 / 6 Legenda: Keystone Maletg 2 / 6 Legenda: Keystone Maletg 3 / 6 Legenda: Keystone Maletg 4 / 6 Legenda: Keystone Maletg 5 / 6 Legenda: Keystone Maletg 6 / 6 Legenda: Keystone

Cun in fieu artifizial plain colurs sur la Harbour Bridge e la chasa d'opera ha Sydney beneventà l'onn nov. Pervi da la pandemia da corona hai quest onn dentant dà in scumond dad aspectaturs. Las autoritads avevan avertì ordavant ch'i dettia multas fin 1'000 dollars australians, circa 680 francs, per mintga persuna ch'emprovia da raiver sur las saivs da protecziun en il territori dal port. Il fieu artifizial renumà è però vegnì emess direct en la televisiun.