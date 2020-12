Ina sincronisatura rumantscha che fa vuschs tudestgas per films e serias internaziunalas. Quai è Flavia Vinzens ch’è oriunda da Glion. Actualmain empresta ella sia vusch ad ina spiuna en il nov film da James Bond ed ad in gieu da video popular.

Ella è naschida a Glion, creschida si a Son Gagl ed abitescha actualmain a Berlin. Flavia Vinzens ha 31 onns e lavura sco sincronisatura da films, serias e reclama. Uss dat ella sia vusch a la figura «Nomi», in'agenta en il nov film da James Bond «No Time to Die».

La vusch enconuschenta

Cun 20 onns è Flavia Vinzens emigrada en Germania per far in studi d'actura a Hamburg. Da lezzas uras ha ella adina pensà da sa tschentar sin tribuna d’in teater. Bainbaud ha ella realisà che sia vusch è ina da sias fermezzas. Uschia ch’ella è sa focusada sin sincronisar serias da «Netflix» sco «Ozark», «Orange is the new black» u era «Star Wars».

Per ella saja quai ina professiun da siemi da dastgar emprestar sia vusch ad acturs renumads. Quai fetschia ad ella or nagut, sch’ins n'enconuschia betg la fatscha davostiers. Sch’ella dastgass decider, tge actura ch’ella sincronisass sco proxim, lura sa decidess ella per l’actura americana Jennifer Lawrence ch’ha fatg part en films sco «Die Tribute von Panem».

In dals gronds projects

Sper il film da James Bond, saja era la sincronisaziun da la protagonista «V» en il gieu da video «Cyberpunk 2077» stà in highlight ch’è gist vegnì publitgà. Per quest project saja ella stada bunamain 200 uras en il studio da registraziun. En tals gieus da videos dettia numnadamain dapli dialog ch’èn films, uschia ch’ins stoppia investir bler temp.