Cun «Sinopharm» surcccvegn uss er in producent da farmazia chinais la lubientscha per in vaccin cunter corona. Las datas hajan mussà ch’il vaccin adempleschia ils standards da la WHO e da l’uffizi naziunal da victualias e medicaments, hai num en ina communicaziun da Peking. Il vaccin chinais duai proteger 79,34% da Covid-19. Plinavant po el vegnir conservà en la frestgera.

600 milliuns dosas

En China èn dasper Sinopharm ed Anhui Zhifei Longcom, CanSino, e Sinovac anc trais ulteriuras interpraisas en la fasa finala dal svilup per in vaccin. La China vul fin la fin da l'onn 2021 metter sin il martgà 600 milliuns dosas da vaccin. Malgrà ch’i na fin uss dà nagina lubientscha per la gronda part da la populaziun, dovra la China il vaccin gia dapi la stad. Grazia a lubientschas d’urgenza sajan gia passa in milliun persunas vegnids vaccinads, stiman experts.

Ord l'archiv da SRF

Ils chantuns pon cumenzar anc quest mais a vaccinar persunas ch’èn fitg periclitadas. A partir da l’entschatta da schaner pon lura las gruppas da ristg sa laschar vaccinar en l’entira Svizra, uschia l’Uffizi federal da sanadad BAG.