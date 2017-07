Sis mais Donald Trump – sis mais stadi excepziunal

En il cumbat electoral ha Donald Trump empermess tranter auter in mir tranter ils Stadis Unids ed il Mexico, d'abolir Obamacare e da serrar ils cunfins per persunas da tscherts pajais muslims. Bler da quai n'ha el betg cuntanschì fin uss.

Il mir al cunfin cun il Mexico che dueva franar il commerzi cun drogas na vegn probabel mai bajegià. Actualmain n'han las lavurs anc betg cumenzà ed er la finanziaziun n'è betg segira. Entant na discurra er Trump sez betg pli dal mir mabain da rinforzar la saiv existenta. Las controllas al cunfin ha el però rinforzà.

Abolir Obamacare e scumond d'entrar per muslims han fatg naufragi

Ina da sias grondas empermischuns electoralas era da vulair abolir il sistem da sanadad, introducì da ses antecessur Barack Obama. Las stentas han dentant fatg naufragi. Tranter auter er perquai ch'ils republicans sezs na vegnan betg perina en chaussa.

Er ses emprim grond project suenter sia elecziun, il scumond d'entrar per muslims da set differents pajas, ha quasi fatg naufragi. Diversas dretgiras han fatg in stritg tras il quint uschia ch'igl è restà in scumond che vala bain per sis pajais, ma ch'ha però uschè bleras excepziuns che mo paucas persunas èn la finala pertutgadas.

« America first. » Donald Trump

president dals Stadis Unids

Sa distanzià da l'Europa

Er sin champ internaziunal ha Donald Trump procurà per uschè bleras lingias grassas sco anc strusch in president american en ils emprims sis mais. El è tranter auter s'avischinà a la Russia, l'Arabia Saudita e l'Israel.

La dumonda quant fitg ch la Russia è sa maschadada en il cumbat electoral na lascha anc oz betg ruaus a Donald Trump. Adina puspè vegnan novs detagls a la glisch. Che questa affera possia daventar in di il «Watergate» da Donald Trump n'è almain tenor las agenturas da novitads però betg propi realistic.

Da l'Europa è el plitost sa distanzià. Cun il president franzos Emmanuel Macron n'ha el betg bler communabel ed a la chanceliera tudestga Angela Merkel n'ha el gnanc dà il maun tar sia visita en la Chas'alva.

En favur da l'economia

Lavurà ha la regenza Trump plitost davos las culissas. Tranter auter ha il militar survegnì dapli cumpetenzas. En favur da l'economia ha Trump abolì diversas regulaziuns ed era defendì internaziunalmain senza cumpromiss ils interess dals Stadis Unids.

