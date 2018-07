Il privel d'incendis da guaud vegn entant be pli classifitgà sco pitschen u moderà, ha communitgà la protecziun civila. I vegn però anc adina tschertgà persunas sparidas en la regiun d'Athen.

Fin ussa han las forzas da segirezza e voluntaris chattà 82 baras. 65 persunas vegnan anc tractadas en ospitals, 11 da quellas sa chattan en privel da vita. Ina glista uffiziala da las unfrendas e lur naziunalitad n'è anc betg avant maun. Ils forensichers lavurian cun tuttas forzas vid identifitgar las unfrendas.

Regenza empermetta agid

La regenza dad Alexis Tsipras ha annunzià divers agids per las unfrendas e lur famiglias. Tranter auter è vegnì decidì in sustegn da fin 6'000 euros sco era rentas spezialas per pensiunads e levgiaments da taglia. Tenor stimaziuns èn 1'000 chasas vegnidas destruidas cumplettamain da las flommas. Millis autras chasas sajan donnegiadas. Pli tard duai era dar credits per la reconstrucziun. In conto spezial per donaziuns saja vegnì realisà.

