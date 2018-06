Perencunter è la derasaziun da novitads davart economia e politica mo via Facebook sa reducida ils davos onns. A questa conclusiun vegn l'insitut da Reuters. Quel cumpareglia il diever da novitads sin l'entir mund. En ils Stadis Unids per exempel è il consum da novitads sur Facebook sa sminuì visavi il davos rapport per 9%, en Svizra per 2%.

RR novitads 14:00