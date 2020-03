Curt suenter l'avertura da la bursa nudava il SMI puspè in plus da 1,5% cumpareglià cun ier. Las bursas en il Giapun ed en China percunter han nudà in minus tar l'avertura. En il decurs dal di èn quellas puspè sa muventadas levet en il plus.

Er il pretsch d'ieli sa stabilisescha

Suenter ch'il pretsch d'eli è crudà il glindesdi uschè bass sco prest dapi 30 onns betg pli sa revegn il martgà plaunet. Il pretsch per la marca Brent è creschì per 6,6. Glindesdi era il pretsch d'ieli per part sa sbassà per 30%. Uschè fitg sco dapi la segunda guerra dal Golf il 1991 betg pli.

Dasper ils quitads enturn il coronavirus, ha lura er il pretsch d'ieli chaschunà mundialmain in viadi aval da la bursa. Raschun per questa crudada dal pretsch è la dispita tranter ils producents gronds d'ieli da l'Arabia Saudita e la Russia. Riad vul reducir la quantitad che vegn explotada per pudair stabilisar il pretsch. Moscau refusa dentant quai.