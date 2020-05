Il concern Facebook indemnisescha collavuraturs ch'examineschan ils cuntegns da la rait sociala e vegnan en consequenza malsauns. En ina procedura avant dretgira è Facebook sa cunvegnì cun radund 11'000 persunas pertutgadas da pajar en total 52 milliuns dollars.

Las persunas ch'examineschan ils cuntegns sin Facebook ston regularmain er guardar scenas da violenza e da maltractaments. Quai possia far malsaun. L'atun 2018 ha ina collavuratura accusà Facebook perquai ch'ella ha survegnì in disturbi posttraumatic.

L'enclegientscha sto anc vegnir approvada dal derschader responsabel. Ella duai valair per passa 10'000 persunas dals stadis federativs California, Texas, Arizona e Florida ch'han lavurà dapi il 2015 per Facebook. L'indemnisaziun minimala munta a 1000 dollars. Ultra da quai ha il concern annunzià ulteriuras mesiras per proteger ils collavuraturs.