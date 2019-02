I na saja betg reussì da dumagnar ensemen ils daners per cuntinuar cun il manaschi, uschia il schef da la firma. En consequenza restia sulet la dumonda d'insolvenza. Il manaschi da la Germania Flug SA Svizra na saja betg pertutgà da quest pass, hai num vinavant.

Passagiers han discletg

Passagiers che hajan cumprà in ticket da Germania sur in viadi pauschal duajan s'annunziar tar lur organisatur. Uschia duessan quels survegnir in'autra pussaivladad da sgular. Passagiers che hajan dentant cumprà lur ticket directamain tar Germania n'hajan dentant nagin dretg sin in nov sgol.

