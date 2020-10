L'organisaziun d'agid SolidarMed s'engascha en pajais en il sid da l'Africa – per meglierar ils sistems da sanadad e proveder quels cun material e medischina. La pandemia da corona saja in grond burdi per pajais sco Sambia, Lesoto u Mosambic, nua che SolidarMed è activ. Pertge quels hajan sistems da sanadad falombers che possian crudar ensemen entras la crisa, uschia ha il president da SolidarMed Niklas Labhardt declerà envers SRF.

Betg pli garantir servetschs ordinaris

L'organisaziun d'agid observia ch'ils pajais na possian per part betg pli garantir servetschs regulars. Uschia vegnia per exempel svelt ditg ad in ch'ha la tuss ch'el haja corona e stoppia ir en isolaziun – enstagl haja quel forsa tuberculosa. Quai possia avair nauschas consequenzas, pertge uschia na vegnia la tuberculosa betg tractada en urden.

Plinavant hajan blers pajais stritgà il servetsch medicinal mobil. Quai èn teams che van da lieu a lieu per virolar uffants ubain far tschertas controllas. Er quai haja lura consequenzas nauschas en spezial per uffants, uschia Niklas Labhardt. Qua è SolidarMed activ per sensibilisar il persunal che servetschs ch'eran normals avant la pandemia – ston era cuntinuar ussa.

Evitar d'ir en ospitals

Plinavant ha SolidarMed observà che la populaziun en quests pajais en l'Africa dal sid evitescha il medi, ord tema da stuair ir en isolaziun e per exempel perder uschia la lavur. Il privel saja ch'els na laschian uschia er betg tractar auters mals e malsognas.