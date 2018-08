In di pli tard che planisà ha la NASA tramess per l'emprima giada ina sonda en l'univers che duai sgular viaden en l'atmosfera dal sulegl.

Sonda per l'atmosfera dal sulegl è partida

La sonda Parker Solar Probe saja partida davent la basa Cape Canaveral a Florida a bord d'ina racheta, ha communitgà l'autoritad spaziala americana. In'emprima partenza è vegnida franada pervi d'ina irregularitad durant il countdown.

Cun agid da la gravitaziun da la Venus duai la sonda da 700 kg s'avischinar sin fin 6,2 milliuns kilometers al sulegl ed examinar l'atmosfera da lez. Cun in panzer spezial da carbon sto la sonda tegnair ora uschè autas temperaturas sco anc mai ina sonda. Finamira è da rimnar datas che pon scuvrir la moda e maniera co stailas funcziunan. Las datas pudessan era far pli exactas la previsiun da l'aura.

