Francisco Serrano, il candidat da Vox per il presidi regiunal, ed ils chaus Ortega ed Abascal.

Uschia arriva l'ultra dretga per l'emprima giada dapi il 1975 puspè en in parlament regiunal. Cun la mort dal dictatur era ida a fin il 1975 la dictatura Franco e la democrazia era vegnida reintroducida in Spagna.

Medias spagnolas: «Midament istoric»

Ils socialists dal schef da regenza spagnol Pedro Sánchez percunter ston magunar in debachel electoral. Els, ch'èn dapi 36 onns al timun en l'Andalusia, perdian la maioritad e crodian da 35,5% sin 28%, scriva la SDA.

La partida ultra dretga Vox percunter fa tar sia emprima cumparsa en elecziuns parlamentaras 11% da las vuschs. Cun quai vegn la partida enconuschenta per sia xenofobia ad esser preschenta cun 12 parlamentaris en la regiun ch'è il pli al sid da la Spagna.

