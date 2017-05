Spiun ha surveglià las autoritads fiscalas da la Germania

L'um svizzer ch'è vegnì arrestà l'emna passada a Frankfurt pervi da suspect da spiunascha, duai avair spiunà ora las autoritads fiscalas tudestgas per il servetsch secret da la confederaziun NDB.

L’um svizzer che vegn fatg responsabel d’esser in spiun ha rimnà las datas d’investigaders fiscals en Germania, scriva la procura publica en il cumond d’arrest.

Ils contacts tranter il spiun ed il servetsch secret svizzer NDB duai l’um avair fatg sur in telefonin prepaid che l'NDB haja mess a disposiziun ad el. Era duai el avair survegnì en tut 90’000 euros per ses servetschs da quests sajan gia 60’000 euros vegnids transferids ad el, scriva la procura publica. Era duai il spiun probabel avair survegni 3’000 euros bar mintga mais.

Plazzà in infurmant

Era duai il probabel spiun avair plazzà in infurmant tar las autoritads fiscalas en Germania. Quel duai avair rimnà infurmaziuns co las autoritads tudestgas vulan cumprar datas da frauds da taglia.

Nova dimensiun

Per il minister da finanzas da Nordrhein-Westfalen Norbert Walter-Borjans haja l’affera uss probabel chattà ina nova dimensiun. Uschia fiss quai propi in scandal sche il servetsch secret svizzer avess propi plazzà in infurmant en in uffizi fiscal, ha ditg Walter-Borjans a pliras medias tudestgas.

Las investigaziuns pon anc durar in temp

La procura publica tudestga a Karlsruhe n’ha sin dumonda da l’agentura da novitads sda betg vulì commentar il cumond d’arrest. Pir cura che l’accusa saja pronta vegnian els era a communitgar dapli ha ditg la procura publica. Las autoritads svizras n’han fin uss anc betg infurmà sche l’um arrestà è in collavuratur dal NDB.

