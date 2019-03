La Gronda Britannia vul sortir ils 30 da zercladur or da l'UE

Theresa May ha oz inoltrà la dumonda per in spustament

Tenor il president dal cussegl da l'UE Donald Tusk saja in spustament pussaivel, dentant mo sut tschertas cundiziuns

La primministra britannica Theresa May ha dumandà l'UE per in spustament dal Brexit fin a trais mais. Quai ha communitgà May oz en il parlament. Ella na saja però betg pronta da spustar anc ina giada la sortida or da l’UE. Il president da la cumissiun europeica Jean-Claude Juncker e May han tractà oz danovamain davart il Brexit.

Per il president dal cussegl da l'Uniun Europeica sajan in spustament pussaivel, dentant be sut tschertas cundiziuns. Tusk ha fatg cler ch'il contract existent per il Brexit, che la chombra da deputads britannica ha renvià duas giadas, na vegnia betg negozià da nov. Plinavant ha el rinforza ch'il nov datum proponì, chaschunia ina fulla dumondas giuridicas e politicas

Sortida oriundamain ils 29 da mars

Oriundamain vuleva la Gronda Britannia bandunar l'UE ils 29 da mars.

Quest termin na po ussa betg pli vegnir respectà e sche, lura be senza ina cunvegna davart la sortida. Uss sto l'Uniun Europeica decider en chaussa. Per ch'il Brexit po dentant vegnir spustà ston tut ils 27 pajais approvar la dumonda.

