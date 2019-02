Tar in inscunter da l'Uniun europeica cun la Liga araba en l'Egipta èn Donald Tusk e Theresa May danovamain s'inscuntrads per discutar las pussaivladads d'in Brexit ordinà.

Theresa May e Donald Tusk èn danovamain s'inscuntrads per discutar davart las pussaivladads per in Brexit.

El ha dà da chapir ch’ils 27 pajais da l’UE restants fissan probablamain d’accord da spustar il Brexit. Quai haja el ditg a la primministra britannica Theresa May. May veglia dentant anc adina sa spruvar da pudair evitar in tal scenari. Ella è da l'avis che da spustar la data per il Brexit na fetschia er betg pli simpel da chattar ina cunvegna che cuntenta il parlament britannic. Critichers renfatschan a May ch'ella vul da bugen metter sut squitsch il parlament cun be dar l'opziun tranter «ses» deal ed in Brexit nunreglà.

La sortida da la Gronda Britannia or da l’UE è previs per ils 29 da mars. Tusk ha ditg, sch’i na dettia nagina maioritad en il parlament britannic per ina cunvegna da sortida, lura restia be in Brexit caotic u da spustar quel.

