Dapi il 1976 na datti nagina paina da mort pli a Sri Lanka, l'insla en l'Ocean Indic. Enstagl datti dapi lura la sentenzia da praschun a vita duranta. Entaifer ils proxims dus mais duai quai dentant puspè midar. Il schef da stadi Maithripala Sirisena ha ditg en il parlament ch'el speria da vesair fin lura a pender l'emprima persuna ch'ha commess delicts da drogas.

Tenor la ministra da giustia da Sri Lanka sajan ils documents preparads per executar tschintg criminals da drogas. Be pli la suttascripziun dal schef da stadi manchia. Organisaziuns per dretgs umans pretendan che las autoritads desistan da puspè introducir la paina da mort. A quellas ha il schef da stadi appellà, da betg far squitsch sin el pervi da la decisiun.

RR novitads 06:00