Durant il stadi d’urgenza ha Erdogan pudì reger per decret. Il fatg che la libertad da reuniun e quella da pressa eran limitadas, era vegnì crititgà sin plaun internaziunal. Era vegnì crititgà era la midada da la constituziun dad in sistem parlamentar sin in sistem presidial e che las elecziuns per il presidi han gì lieu durant quest temp, ils 24 da zercladur.

Arrestaziuns en massa

Durant il stadi d’urgenza en Tirchia èn, tenor indicaziuns uffizialas, vegnidas arrestadas almain 77'000 persunas. Tranter ellas schurnalists, activists per ils dretgs umans e politichers da l’opposiziun. Plinavant han 130’000 funcziunaris dal stadi pers lur lavur e bunamain 200 chasas da medias han stuì serrar lur portas.

Be avant duas emnas ha Erdogan anc chaschunà che radund 18'000 scolasts, policists e schuldads han pers lur lavur. Per tgi che vegn numnà en in tal decret munta quai era ch'il passaport vegn confiscà. Ch'i dettia ussa pli paucas arrestaziuns na saja betg realistic. La regenza ha gia instradà novas regulaziuns dad anti terror. In sboz per ina nova lescha regulescha numnadamain ch'il passaport vegn confiscà er vinavant da persunas che vegnan supponidas d'avair da far insatge cun terror.

Guvernaturs mantegnan tschertas cumpetenzas

Ils guvernaturs da las provinzas duain almain mantegnair ina part da lur cumpetenzas ch'els han gì durant il stadi d'urgenza. Uschia duain els pudair restrenscher a persunas che pudessan disturbar l'urden u la segirezza publica da sa mover en la publicitad. Er la libertad da reuniun pon els vinavant restrenscher. Suspectads pon vegnir tegnids tranter 48 uras fin 12 dis da la polizia. Quai è pli ditg che avant il stadi d'urgenza.

