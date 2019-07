Ils pumpiers discurran da ferma plievgia e vent burascus en la regiun. Tut las victimas èn tenor il radio statal turists. La regiun da Chalkidiki è fitg populara per turists or da l’Europa orientala.

Ina dunna da la Rumenia e sia figlia èn vegnidas tutgadas dal tetg d'ina taverna. In Russ e ses figl da dus onns èn vegnids sturnids d'ina planta cupitgada. In um da la Tschechia è mort en sia rulotta ch'è vegnì tschiffà d'in suffel da stemprà. Sia dunna è suenter morta en consequenza da las blessuras en in center da sanadad.

Stadi d'urgenza

En consequenza a las malauras ha la regenza proclamà il stadi d’urgenza per la regiun. Ina bilantscha da las malauras saja pir pussaivel da far en il decurs dal di.

