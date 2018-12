Las bancas grondas Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank e Barclays han para fatg lur pensums. Las autoritads americanas han acceptà ils plans d'urgenza – era numnads «testaments». Tenor ils controlladers da finanzas da la banca naziunala americana FED e garanzia d’apport FDIC hajan ils plans bain anc flaivlezzas, però betg talas che pretendessan cundiziuns supplementaras.

Ils plans han las bancas stuì preschentar a las autoritads americanas per mussar, co las bancas pudessan reglar lur affars en in cas d’urgenza - senza basegn dad agid statal. Suenter il crash da la banca Lehman Brothers (2008) avevan las autoritads americanas pretendì tals plans il 2012.

RR novitads 07:00