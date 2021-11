Suenter debattas sur plirs mais ha il congress dals Stadis Unids approvà in pachet d’infrastructura da billiuns dollars dal president Joe Biden. Suenter il senat ha er la chombra dals represchentants ditg Gea al program che vul modernisar l’infrastructura dal pajais.

Sur ils proxims onns èsi previs d'investir radund 550 milliardas dollars en l'infrastructura. Inclusiv meds ch'èn gia vegnids approvads, prevesa il pachet radund 1,2 billiuns dollars. Ils daners duain vegnir investids per vias, punts, ports, eroports, il traffic regiunal e la viafier. D'ina part dals daners, duai er la protecziun dal clima profitar. Or da quel ha Biden fatg ina top-prioritad.

Resistenza entaifer l'atgna partida

Il president dals Stadis Unids aveva gia preschentà l'entschatta da sia perioda d'uffizi ses plans per investiziuns en l'infrastructura sco er en il sistem social dal pajais. Il pachet aveva lura er gia passà l'avust il senat. La votaziun en la chasa da represchentants ha dentant anc mancà.

Quella votaziun è sa retardada enorm, perquai ch'ils democrats or da la part sanestra da la partida han vulì duvrar la votaziun per far squitsch tar las contractivas internas davart il pachet anc pli grond nua ch'i va per investiziuns socialas e la protecziun dal clima. Quest pachet ha gì blera resistenza er entaifer la partida democratica.

Pervi da la maioritad fitg stgarsa dals democrats en omaduas chombras, è Biden avisà sin l'unitad da sia partida per vegnir tras cun ses plans. Quella ha dentant mancà sur mais.

Ulteriur pachet anc intschert

Anc betg decis n’ha la chombra da represchentants davart ulteriuras investiziuns da 1,75 billiuns dollars en la protecziun dal clima ed il socialesser. Plirs democrats hajan declerà da vulair dapli datas e detagls davart il pachet avant che decier, ha declerà Nancy Pelosi, la parsura da la chasa da represchentants. Quai vegnia respectà.

Ord l'archiv: