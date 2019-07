Era ils Stadis Unids han lur unda da chalira e quella ha procurà la fin d'emna per plirs records da temperaturas. Valurs sco anc mai han ins tranter auter mesirà sin l'eroport JFK a New York ed ad Atlantic City. Bleras staziuns da mesiraziun hajan mussà temperaturas tranter 38 e 43 grads, annunzia il servetsch naziunal da l'aura. Oz glindesdi, duessi dentant puspè vegnir pli frestg.

Sis persunas moran pervia da las chaliras

Sonda è vegnì avertì davart la chalira en regiuns nua che 157 milliuns persunas vivan. La dumengia eran anc 95 milliuns persunas pertutgadas. Tenor rapports da medias èn almain sis persunas mortas en consequenza da las chaliras en ils Stadis Unids. A New York è vegnì fatg accessibel 500 locals publics ch'eran climatisads. Per dumengia era planisà il Triatlon da New York City. Quel han ins dentant ditg giu e quai per l'emprima giada dapi sia fundaziun l'onn 2001.

