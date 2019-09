Emprims pass per impeachment cunter Trump

En vista a novas renfatschas cunter il president dals Stadis Unids, Donald Trump, instradeschan ils democrats emprims pass concrets per ina procedura da relaschar il president da ses uffizi. Quai ha annunzià la pledadra da la chombra dals represchentants, Nancy Pelosi.

Concret vai per las renfatschas en connex cun l’uschenumnada «affera da l’Ucraina»: President Trump haja mess sut squitsch il president da l’Ucraina Wolodomir Selenskyj per uschia cuntanscher ch’i dettia investigaziuns cunter il candidat democrat per la presidenza Joe Biden e sis figl. Quai pervi d’ina eventuala implicaziun dad els dus en la corrupziun en l’Ucraina.

Donald Trump ha en quest connex discurrì sin Twitter dad ina «chatscha a las strias». El ha annunzià da publitgar ina copia dal discurs al telefon tranter el e ses collega d’uffizi ucranais ch’ha gì lieu ils 25 da fanadur. Damai ch'ils republicans han la maioritad en il congress èsi pauc probabel, ch'i dettia vairamain ina procedura da relaschar il president da ses uffizi.

RR novitads 06:00